الامارات | أحمد حبوش يرتدي قميص «نسور خورفكان»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حبوش يرتدي قميص «نسور خورفكان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة كرة القدم لنادي خورفكان مع لاعب خط الوسط أحمد صالح حبوش، لتمثيل الفريق الأول لـ«النسور» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، قادماً إليه من دبا الفجيرة. وحضر توقيع العقد نائب رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم عبدالله عامر، ومسؤولو النادي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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