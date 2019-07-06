الامارات | 10 أزمات أثارت ضجة إعلامية في «كان 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أزمات أثارت ضجة إعلامية في «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بطولة كأس أمم إفريقيا إلى مراحل الحسم وخروج المغلوب، بعد تأهل 16 منتخباً إلى ثمن النهائي، إذ شهدت البطولة القارية إثارة كبيرة في دور المجموعات، لكن منتخبات «القارة السمراء» لم تغب عن الكشف عن مشكلاتها التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة، لأن بعضها لا يتحدث في أي من البطولات القارية الأخرى.
«الإمارات اليوم» تستعرض أبرز 10 أزمات لاحقت المنتخبات في كأس إفريقيا، على النحو التالي:
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