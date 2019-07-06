الامارات | مدرب جنوب إفريقيا: نريد إسكات المشجعين المصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جنوب إفريقيا: نريد إسكات المشجعين المصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب منتخب جنوب إفريقيا، ستورات باكستر، عن رغبته في إسكات المشجعين المصريين في استاد القاهرة، عندما يلاقي منتخب الفراعنة في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم.

وملأ المشجعون المصريون مدرجات استاد القاهرة الدولي، أكبر الملاعب الستة المضيفة للبطولة، بأعداد ناهزت 75 ألف شخص (سعة الملعب) في كل من المباريات الثلاث لمنافسات المجموعة الأولى. ويتوقع أن يكون المشهد مماثلاً اليوم في الدور ثمن النهائي، الذي يجمع بين منتخب مصر الذي تصدر المجموعة الأولى، ومنتخب جنوب إفريقيا الذي حل ثالثاً في المجموعة الرابعة.

وقال الاسكتلندي باكستر في مؤتمر صحافي: «اللعب ضد البلد المضيف ملهم، وبمعرفتي بالشعب المصري وشغفه بكرة القدم، تطلعاتهم عالية، ويتمتعون بلاعبين رائعين، وأعتقد أن الضغط سيكون عليهم، لأن فوز جنوب إفريقيا عليهم سيكون كارثة وطنية، أما بالنسبة إلينا (في حال فوز مصر) فسيكون الأمر عبارة عن خيبة أمل كبيرة فقط».

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وأضاف «سندخل المباراة مؤمنين بأننا قادرون على تحقيق إزعاج، لكن مع إدراك أن علينا أن نلعب بشكل جيد جداً، لأن هذا منتخب مصري جيد، وسيحظى، أقله في بداية المباراة، بتشجيع هائل، وربما إحدى مهامنا ستكون إسكات الجمهور من خلال ظهورنا كمنافس أصعب مما يتوقع الناس».

وتابع «أعتقد أن مهمتنا عندما يبدأ الجمهور (التشجيع) بشغف، بحماس، أن نتسبب له ربما ببعض الإحباط.. إذا تمكنا من تحقيق ذلك، سينفد صبر الجمهور بعض الشيء، واللاعبون (المصريون) سيشعرون بذلك على أرض الملعب. نعرف أن كونك البلد المضيف يمكن أن يكون أمراً جيداً، لكنه قد يشكل ضغطاً كبيراً أيضاً».

وشدد باكستر على أن المنتخب الجنوب إفريقي سيخوض مباراة الغد «ليس بشعور أن علينا (تحقيق أمر ما)، بل بالكثير من الشعور بأننا نرغب في ذلك».