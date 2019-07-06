الامارات | دبا يتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا يتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول جمعة العبدولي، أن النادي توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس، لتمثيل الفريق في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل. وسبق للاعب فينيسيوس أن أحرز لقب هداف الدوري في الموسم الماضي مع نادي دبا الحصن (23 هدفاً). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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