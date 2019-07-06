الامارات | الوحدة يطلق حسابه بالإنجليزية والهندية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يطلق حسابه بالإنجليزية والهندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الوحدة حسابه الرسمي، أمس، باللغتين الإنجليزية والهندية، في خطوة تسويقية غير مسبوقة لأندية الدولة.

وسيبث الحساب الرسمي كل أخبار النادي الرياضية والثقافية والمجتمعية اعتباراً من اليوم، باللغتين الإنجليزية والهندية، جنباً إلى جنب مع اللغة العربية.

وقال رئيس شركة كرة القدم بالنادي أحمد الرميثي، في تصريحات على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «إطلاق حساب نادي الوحدة الرسمي باللغتين الإنجليزية والهندية هو أولى خطوات التسويق المثمر لأنشطة نادي الوحدة كافة، على جميع الصعد، وتوسيع هائل لقاعدة النادي الجماهيرية داخل الدولة وخارجها، وهو أيضاً أولى الخطوات الصحيحة لإدارة التسويق بالنادي، التي نتقدم لها بالشكر والتقدير على هذه الخطوة العملاقة».

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وقال عضو مجلس إدارة النادي المشرف العام على أكاديمية الناشئين عبدالباسط محمد، في تصريح له على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إطلاق الحساب الرسمي لنادي الوحدة باللغتين الإنجليزية والهندية، هو بكل تأكيد خطوة ذكية وممتازة من القائمين على الأمور التسويقية بالنادي، والتي من شأنها أن تضيف الكثير إلى شعبيته وجماهيريته داخلياً وخارجياً، وتفتح أيضاً آفاقاً جديدة للاستثمار، ونطالبهم بالاستمرار على هذا النهج لما فيه مصلحة نادي الوحدة العريق.

أحمد الرميثي:

«بدأنا توسيعاً هائلاً لقاعدة النادي الجماهيرية داخل الدولة وخارجها».

«إطلاق الحساب بالإنجليزية والهندية أولى خطوات التسويق المثمر».