الامارات | أنطونيو يصل أبوظبي للانضمام إلى بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو يصل أبوظبي للانضمام إلى بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل إلى العاصمة أبوظبي، أمس، البرازيلي لويس أنطونيو (28 عاماً)، لاعب خط وسط ارتكاز فريق الشباب السعودي، للانضمام إلى فريق بني ياس، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي يبدأ القيد فيها الثلاثاء المقبل. وقال مصدر بنادي بني ياس لـ«الإمارات اليوم» إن «لويس أنطونيو سيخضع اليوم لإجراءات الفحوص والقياسات الطبية، على أن يوقع بعدها على عقد انضمامه للفريق رسمياً». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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