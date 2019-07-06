شكرا لقرائتكم خبر عن سباقات يوم الإمارات لعام «التسامح» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار بليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر اليوم، سباقات يوم الإمارات لعام «التسامح»، التي تتألف من الجولة الرابعة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، والجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، والجولة الثالثة من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، وتُقام ضمن فعاليات النسخة الـ11 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، بالتزامن مع الملتقى العالمي العاشر للخيول العربية الأصيلة تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية».
ويشارك في سباق مونديال أم الإمارات للسيدات لمسافة 1800 متر البالغ جائزته 33 ألف ليو روماني، سبع فارسات، أبرزهن البريطانية اليسون دينيل التي تعمل مساعدة مدرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سباقات يوم الإمارات لعام «التسامح» اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.