الامارات | حبوش صالح سادس صفقات الوصل في «ميركاتو الصيف»

شكرا لقرائتكم خبر عن حبوش صالح سادس صفقات الوصل في «ميركاتو الصيف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب حبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، في صفقة انتقال حر، ليصبح اللاعب الدولي، السابق، سادس صفقات «الإمبراطور» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر «الفهود» على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه أتم إجراءات التعاقد مع حبوش صالح، دون ذكر مدة أو قيمة العقد، إذ يعد لاعب بني ياس السابق، من المواهب التي تألقت مع «السماوي» في المواسم الماضية.

يذكر أن الوصل تعاقد خلال «ميركاتو الصيف» مع كل من: البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، والبرازيلي لوكاس غالفاو من إنغولشتات الألماني، والغاني بشير الحسن في صفقة انتقال حر، بينما أكدت وسائل الإعلام الإكوادورية إتمام صفقة انتقال اللاعب الإكوادوري فيرناندو غايبور إلى «الإمبراطور» قادماً من نادي إندبيندينتي الأرجنتيني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولكن شركة الكرة الوصلاوية لم تعلن حتى الآن التعاقد مع اللاعب الإكوادوري.

Advertisements

من جهة أخرى، نشر لاعب الوصل، خالد سبيل، على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، رسالة إلى جمهور «الأصفر»، مؤكداً أنه سيظهر بشكل أفضل مع الفريق في الموسم المقبل.

وكان سبيل قد انضم إلى الوصل في 2017 قادماً من الجزيرة، قبل أن يتم استبعاده من الفريق، بينما قرر الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب، منح اللاعب الدولي السابق، فرصة الانضمام إلى معسكر «الإمبراطور» في النمسا، واختباره استعداداً للموسم المقبل، وقيده في قائمة الفريق، في حال ظهوره بشكل جيد.

لاعب بني ياس السابق من المواهب التي تألقت مع «السماوي» في المواسم الماضية.