شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مباراة السنغال وأوغندا: «ماني» يقود الأسود لانتزاع الفوز في مواجهة عنيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ منتخب السنغال الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد تغلبهم على منتخب أوغندا بهدف نظيف، في ثاني مباريات دور الـ16 من المسابقة.

وحسم منتخب أسود التيرانجا المباراة بفضل هدف سجله القائد والنجم ساديو ماني بعد 15 دقيقة من بداية المباراة، وأهدر ماني فرصة تسجيل هدف ثاني بعد أن أضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس دينيس أونيانجو بعد 16 دقيقة من الشوط الثاني، ليكتفي نجم منتخب السنغال بتسجيل هدف وحيد رفع من رصيده التهديفي إلى 3 أهداف جعله يتصدرسباق هدافي المسابقة.

وسيطر المنتخب السنغالي على النصف الأول من المباراة بتسيده الشوط الأول من خلال حيازته على الكرة بنسبة تجاوزت 61%، لكن محاولات التسديد شاهدت تساوي من الجانبين (3 لكل منتخب)، وأكتفى أسود التيرانجا بتسديدة وحيدة على المرمى، كانت كافية لتسجيل هدف المباراة الوحيد.

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وتفوق المنتخب الأوغندي في الشوط الثاني في ظل تقدمه ساعيًا لتعديل النتيجة، فسدد ضعف محاولات تسديد منتخب السنغال في الشوط الثاني (4 مقابل 2)، ولكنه لم ينجح في التسديد على مرمى المنافس سوى في كرة وحيدة سددها البديل ألانكا تيريجا، وتصدى لها الحارس ألفريد جوميز.

وسدد المنتخب السنغالي تسديدة وحيدة على المرمى خلال الشوط الثاني جاءت عن طريق ساديو ماني من خلال ركلة الجزاء التي حصل عليها اللاعب بنفسه وأهدرها بعد أن تصدى لها حارس مرمى المنتخب الأوغندي.

وتأثر رتم المباراة كثيرًا بعدد المخالفات الضخم من الطرفين التي أدت لتوقف سير اللعب في عديد المرات، فشهدت المباراة 40 مخالفة ضد اللاعبين، كان النصيب الأكبر من جانب المنتخب السنغالي الذي تعرض لاعبوه لـ25 مخالفة، وتصدر لاعب وسط إيفرتون إدريسا جاي (5)، وساديو ماني (4) العدد الأكبر من المخالفات التي تعرض لها لاعبوا أسود التيرانجا، في حين كان الرقم الأكبر من نصيب الجناح الأيمن الأوغندي إيمانويل أوكوي الذي تعرض لـ7 مخالفات، وهو الرقم الذي يمثل 50% تقريبًا من عدد المخالفات الذي تعرض لها المنتخب الأوغندي (15).

وقدم ساديو ماني مباراة كبيرة، وكان نجم المباراة بتسجيله الهدف الوحيد، وحاول افتكاك الكرة في مناسبتين (الرقم الأعلى بين لاعبي منتخب السنغال)، وكان أكثر لاعب في الملعب حاول المراوغة (7) والأكثر نجاحًا في المراوغة (3)، وتعرض لـ4 مخالفات من جانب لاعبي المنتخب الأوغندي.