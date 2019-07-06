شكرا لقرائتكم أندية خليجية و أوروبية تحدد 4 مليون دولار لشراء وليد أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدت عدة اندية ي أوروبية وخليجية عن رغبتها لشراء وليد ازارو مهاجم النادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وحددت مبلغ 4 مليون دولار لشراء المغربي.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في تسويق المهاجم المغربي الذى تراجع مستواه بشكل لافت للنظر في الموسم الجاري رغم أنه حصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي وقدم عروضاً رائعة مع القلعة الحمراء.

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وتلقي مسئولو الاهلي عروض "شفهية" من ناديين أحدهما في البرتغال والأخر من الأمارات لشراء اللاعب مقابل 4 مليون دولار أي ما يقرب من 70 مليون جنيه مصري.

وينتظر الاهلي عرضاً رسمياً من ناديي البرتغال والأمارات من أجل البت في هذه العروض وحسمها وإتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب المغربي.