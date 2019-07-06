شكرا لقرائتكم بريوفيتش ينضم لمعسكر الاتحاد في مانشستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم المحترف الصربي ألكسندر بريوفيتش إلى تدريبات فريقه اتحاد جدة يوم الجمعة خلال معسكره المقام في مدينة مانشستر، بعدما انتهى من مشاركته مع المنتخب الصربي في تصفيات كأس أوروبا في يونيو الماضي.

وسيلعب اتحاد جدة عدداً من المباريات الودية في معسكره ببريطانيا قبل أن يقيم معسكرا آخر لمدة 10 أيام في الإمارات استعدادا لخوض أولى المباريات الرسمية للموسم المقبل أمام ذوب آهن في دوري أبطال آسيا في دور الـ16 في الخامس من أغسطس.

وكان اتحاد جدة قد أعلن تعاقده مع 3 لاعبين للموسم المقبل وهم حمدان الشمراني وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن العبود، فيما وقع مخالصات مالية مع كل من أحمد عسيري وجمال باجندوح.