هل يكسر فيليب النحس؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - للسنة الخامسة على التوالي التي تستضيف من خلالها مدينة إيفيان الفرنسية السباق، يقع المتسابق فيليب شيب قائد زورق «شينزن 7» تحت ضغط نفسي كبير، خاصة أنه بطل العالم لثلاث مرات في السباق آخرها كان في 2014 ولكن لم ينجح في تحقيق لقب جولة إيفيان طيلة السنوات الماضية، ولم يتوج بلقب هذه الجولة التي تقام بين جماهيره وعلى أرضه، وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر 56 عاماً، إلا أن المحترف المخضرم لا يزال يمتلك الكثير مما يمكن أن يقدمه من خلال مسيرته الرياضية، وكي يواصل الإنجازات والتحدي في المنافسة.

واختفى اسم فيليب عن الساحة بعد أن كان من أقوى المنافسين، ولكن كما يأمل فإن جولة إيفيان تمثل له رقماً صعباً لابد أن يتمكن من تحقيقه.