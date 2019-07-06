الوحدة يتعادل مع توينتي ويطلق حسابه بالإنجليزية والهندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مع توينتي الهولندي صفر-صفر في أولى مبارياته الودية في المعسكر الخارجي.

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على خط آخر، أعلن نادي الوحدة، أمس، إطلاق حسابه الرسمي باللغتين الإنجليزية والهندية في خطوة تعد الأولى من نوعها بين أندية الدولة.

وسيبدأ الحساب الرسمي ببث أخبار النادي الرياضية والثقافية والمجتمعية اعتباراً من اليوم، باللغتين الإنجليزية والهندية جنباً إلى جنب مع اللغة العربية.

وذكر أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن إطلاق حساب نادي الوحدة الرسمي باللغتين الإنجليزية والهندية هو أولى خطوات التسويق المثمر لأنشطة نادي الوحدة كافة على جميع الصعد.