الوصل يتعاقد مع حبوش صالح

أعلن نادي الوصل تعاقده رسمياً مع اللاعب حبوش صالح قادماً من صفوف نادي بني ياس، للدفاع عن القميص الأصفر، اعتباراً من الموسم المقبل، ولم يكشف الموقع الرسمي عن التفاصيل المالية أو مدة العقد في الصفقة التي لم تكن متوقعة، إلا أن عقد اللاعب مع بني ياس انتهى بنهاية الموسم المنصرم، وبالتالي فإن الصفقة لم تكلف «الإمبراطور» شيئاً إلا مستحقات اللاعب.

قضى حبوش صالح الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، 10 سنوات بقميص «السماوي» قبل أن يتفق مع ناديه على عدم تجديد العقد والرحيل للبحث عن تجربة جديدة، وفي آخر موسم له كان قد شارك في 26 مباراة بالدوري.

ويواصل مجلس إدارة النادي برئاسة راشد بالهول، تدعيم صفوف الفريق الأصفر استعداداً للموسم الجديد، ومن أجل تجاوز آثار الموسم السابق، حيث تم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن التعاقد مع 6 لاعبين هم، البرازيليان ويلتون سواريز ولوكاس جالفاو، والثلاثي حبوش صالح، وحميد سالمين، والحارس محمد البيرق، كما تم قيد الغاني بشير الحسن بفئة المقيمين.

وفي الانتظار الإعلان رسمياً عن ضم البرازيلي ناثان فيليبي «18 عاماً» في فئة المقيمين ولاعب الوسط الإكوادوري فرناندو جايبور «27 عاماً» الذي غادر الأرجنتنين أمس في طريقه إلى دبي.