شكرا لقرائتكم خبر عن عادل صقر: موسى عباس علمني الكفاح وعدم الاستسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - راس الخيمة: علي البيتي

اختير عادل صقر، لاعب فريق خورفكان أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى لموسم 2018-2019، وكان عادل صقر، قد أسهم في صعود خورفكان إلى دوري الخليج العربي ولعب دوراً مؤثراً في إنجاز النسور وسجل خمسة أهداف للفريق، إلى جانب أنه يعد أفضل صانع ألعاب في الفرقة الخضراء، وهذه المرة الثانية التي يحصل فيها صقر على لقب أفضل لاعب؛ حيث سبق واختير عام 2003 أفضل لاعب صاعد عندما كان في صفوف شباب الأهلي.

لعب عادل صقر ل11 نادياً ولُقب بالرحالة كونه لعب لعدد كبير من الأندية، وبدأ جناح خورفكان مسيرته مع شباب الأهلي ثم انتقل لعجمان وبعده لعب للشعب ثم الشارقة قبل أن يرتدي قميص الإمارات، وبعد تجربة الصقور كانت لديه تجربة أخرى مع كلباء، وبعدها فضّل الانتقال للعاصمة؛ حيث لعب للوحدة، وهنا انتهت مسيرته مع فرق المحترفين، وبعدها بدأت تجاربه مع فرق الهواة؛ حيث لعب للذيد ثم لمصفوت قبل أن يظهر مع دبا الحصن، وأخيراً مع خورفكان، وهو ما زال موجوداً مع الفريق وعقده معه ينتهي بعد عام.

وحصل عادل صقر، على أكبر عدد من الأصوات في استفتاء أفضل لاعب مواطن، ودرج اتحاد الكرة على اختيار أفضل لاعب مواطن وأفضل لاعب أجنبي وأفضل مدرب وأفضل إداري بعد نهاية كل موسم، وحصل عادل صقر، على لقب أفضل لاعب في هذا الموسم، كما نال رودريغو لقب أفضل لاعب أجنبي، وعلى خليل مدير فريق خورفكان أفضل إداري، وعبدالوهاب عبدالقادر أفضل مدرب، ومنصور غلوم حارس خورفكان أفضل حارس مرمى، ولم يعلن الاتحاد حتى الآن عن الجوائز وينتظر أن يعلن عنها في احتفال على هامش قرعة دوري الهواة.

ومن جهته، قال عادل صقر، معلقاً على اختياره أفضل لاعب في الموسم: «لم أخطر رسمياً بهذا الاختيار، لا أعلم إن كنت أفضل لاعب في الموسم أم تم اختيار زميل آخر، لكن الكثيرين اتصلوا بي وقالوا لي إنني مرشح للقب أفضل لاعب مواطن وهذا في حد ذاته يشعرني بالفخر، صحيح أنني قدمت موسماً جيداً مع خورفكان، لكن لولا زملائي في الفريق لما نجحت في الظهور بمظهر جيد، كل زملائي ساعدوني بدءاً بحارس المرمى وانتهاء بالمهاجمين، وإذا حصلت على لقب أفضل لاعب مواطن فسيكون هذا الاختيار بفضلهم جميعاً».

وتابع: «الأجواء الجيدة في النادي والروح الأسرية والدعم الكبير الذي وجدناه من الإدارة والمدرب عبدالوهاب عبدالقادر الذي يعتبر أباً لكل اللاعبين ووقفة الجمهور، كل هذه كانت عوامل مساعدة وقادت الفريق إلى الصعود ودفعت اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم».

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وأضاف: «أعتقد أن ترشيح لاعبي خورفكان طبيعي، لأنه الفريق الأول والبطل، وقد استحق خورفكان الصعود عطفاً على الموسم الرائع الذي قدمه، وأتوقع أن يلعب دور الحصان الأسود في دوري الخليج العربي، وعلى سبيل المثال فالفريق لم يكن مرشحاً في دوري الهواة، ومع ذلك قلب الطاولة بالواقعية ونجح في التعامل مع البطولة بطريقة صحيحة».

وتحدث صقر، عن مشواره الطويل مع كرة القدم وعن سر تنقله بين الأندية لدرجة أنه سجل رقماً قياسياً في عدد الأندية التي لعب لها، وقال: «مشواري فيه محطات مهمة وكبيرة، وهناك شخصيات ومدربون ولاعبون أثروا في مسيرتي على رأسهم الدكتور موسى عباس، فقد دعمني وشجعني ولم تنقطع اتصالاته بي بعد رحيلي عن شباب الأهلي، تعلمت منه الصبر والإصرار وعدم الاستسلام، وقد ظل يقدم لي النصح كوالد لابنه وأنا سعيد بعلاقتي معه وأعتبر أنه «الأب الروحي» لكل لاعبي الفرق السنية بشباب الأهلي وكثير من اللاعبين حتى من خارج نادي شباب الأهلي».

ومضى: «موسى عباس، شخصية نادرة وهو وضع بصمة واضحة في الكرة الإماراتية وفي شباب الأهلي، وهو مدرسة تعلمنا منها ومازال الأجيال يتعلمون منه، وأرى أن أي إداري يريد أن يحقق النجاح عليه أن يترسم خطواته ويحدد أهدافه ويسعى إلى الوصول إليها».

وأضاف صقر: «سبب تنقلي الكثير أنني أرغب في اللعب ولا أفضل البقاء على دكة البدلاء أو خارج القائمة، شعاري «إذا لم تحصل على الفرصة أرحل بحثاً عنها في مكان آخر» ولم أتردد في الانتقال واللعب لأندية قد يراها البعض صغيرة، لكني أراها كبيرة طالما أنها فتحت لي أبوابها واستقبلتني بترحاب، وأود الإشارة إلى أنني كنت محل ترحيب وتقدير في كل الأندية التي لعبت لها، لدي علاقات ممتدة مع الإداريين والمدربين واللاعبين في كل هذه الأندية، وبالمناسبة أنا أحتفظ بقمصان كل هذه الأندية تقريباً، ويبقى لشباب الأهلي مكانة خاصة في نفسي بكل تأكيد».

وتابع بقوله: «تعلمت من الجميع واستفدت من كل تجاربي، تعلمت أن المال ليس كل شيء، وهذه نصيحة أقدمها للاعبين الصغار، قد تنتقل لنادي لأنه عرض عليك مبلغاً أكبر، لكنك لن تحصل على الفرصة فيه، فما الفائدة بعد عام أو أقل؟ سيتخلص المادي منك لأنك ستصبح عبئاً عليه وستبحث عن اللعب لأي ناد وبأي مبلغ ولن تجد، وبالنسبة لي أنا أحب كرة القدم، أريد أن أكون موجوداً في الملعب وأن تكون لي بصمة مع فريقي، لا يختلف اثنان على أهمية المال، لكن الوسطية مطلوبة، مبلغ معقول مع فرصة اللعب أفضل من راتب أكبر من دون لعب، هذه وجهة نظري وقد يختلف الكثيرون معي بخصوصها، لكن هناك من يتفق معي حيالها».

وأكد صقر، أنه لم يمانع في اللعب لأندية الأولى، بالرغم من أن هناك من انتقده على هذه الخطوة، وقال: «ليس عيباً ولا يوجد تقليل من قيمة اللاعب، لماذا أتوقف عن الكرة، وهل كرة القدم مرتبطة بدوري معين وأندية معينة، ليست لي مشكلة في اللعب بالدرجة الأولى أو حتى الثانية إن كانت موجودة».

وعن مستقبله قال: «أنا لاعب خورفكان حالياً وعقدي معه مستمر لعام آخر، وما زلت أرى نفسي قادراً على الاستمرار في الملاعب، ولن أتوقف عن الكرة قريباً»، وقبل أن يختم حديثه، توجه عادل صقر بالشكر الجزيل إلى جمهور خورفكان وحياه على وقفته، وذكر أنه بصفة خاصة وجد دعماً كبيراً من أنصار خورفكان، وقال إن جمهور النادي لم يقصر وكانت وقفته مع الفريق مشهودة ومؤثرة.