شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه.. الجناح وبطل الفراعنة في الدور الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «تريزيجيه» اسم يتردد بكثافة على لسان المشجعين المصريين، وهذا مؤشر إلى الجناح الشاب الذي يتوقع أن تكون البطولة القارية معبره نحو مستويات أعلى.

شغل محمود حسن تريزيجيه (24 عاماً) المصريين منذ انطلاق أمم إفريقيا، وبرز ضد زيمبابوي بهدف من مجهود فردي منح المنتخب أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى. وفي الثانية ضد الكونغو الديمقراطية، كان مفتاح تسجيل صلاح أول أهدافه في البطولة بتمريرة حاسمة متقنة.

وكما كان مع المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني هكتور كوبر، بقي مع خلفه المكسيكي خافيير أغيري. الشاب ذو الوجه الطفولي الخجول المبتسم، شارك كأساسي في المباريات الثلاث للفراعنة في مونديال روسيا 2018، وفي أمم إفريقيا الحالية.

لاعب نادي قاسم باشا التركي الذي يشغل مركز مبدئياً هو الجناح الأيسر، مع تحركات دائمة نحو الوسط الهجومي وتسلم الكرة من العمق، برز في البطولة وحضر حين احتاج إليه زملاؤه. ترداد اسمه في التحليلات أو في مواقع التواصل، وحتى اختياره أفضل لاعب في المباراة الثانية، لم يؤثرا في تواضع ابن بلدة كفر الشيخ شمال القاهرة.

نشأ تريزيجيه في النادي الأهلي الذي رفد المنتخب بأسماء لا تحصى على مر تاريخه. كنيته التي بات يعرف بها، نسبة للمهاجم الفرنسي دافيد تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني ويوفنتوس الإيطالي سابقاً.ويقول النجم السابق عادل عبدالرحمن الذي أشرف عليه في الأهلي كطفل في التاسعة، لوكالة فرانس برس «أسميناه تريزيجيه لأنه كان يرتدي قميصه في منتخب فرنسا. كان يلعب رأس حربة، يشبهه، ويحلق شعره بالكامل مثله».

ويختصر عبد الرحمن مواطنه تريزيجيه بمفردة «الجوكر»، فهو «كان يتمتع بموهبة السرعة والمهارة، يعرف كيف يسجل، يمرر... كنا نلعبه في أي مكان بحسب احتياج الفريق».

في الملعب، شكّل تريزيجيه محور الحركة الهجومية للمنتخب المصري، معتمداً بشكل أساسي على مهارة في المراوغة وتخطي المدافعين، قبل التمرير نحو الهجوم الى صلاح المتقدم يميناً، أو مروان محسن رأس الحربة الأساسي للفراعنة.

إحصاءاته في الدور الأول، بحسب الاتحاد المصري، كانت الأقرب إلى صلاح: تريزيجيه شارك في ثلاث مباريات (253 دقيقة)، نفذ 80 تمريرة، 64 منها صحيحة (دقة 80 في المئة)، ونفذ ثلاث محاولات على المرمى.

Advertisements

أما «أبو مكة»، فشارك في 270 دقيقة (ثلاث مباريات كاملة)، صنع 85 تمريرة، بينها 55 صحيحة (65%)، وتسع محاولات على المرمى.

وبالنسبة لعبد الرحمن، شخصية تريزيجيه، الصغير بين عائلة من خمسة أطفال، «مؤدب جداً، محترم جداً»، مضيفاً أن الأهم هو أنه «يركز في كرة القدم. لا يهمني أداؤه الإعلامي بقدر ما يهمني كلامه في أرض الملعب».

يضيف «إذا صلاح أهم لاعب في مصر، فتريزيجيه لا يقل أهمية»، لاسيما وأنه الوحيد «الذي لديه حلول فردية غير محمد صلاح، في الوقت الحالي يشارك صلاح في نجومية أفضل لاعب في مصر».

ودفع أداؤه ودوره في المنتخب المعلقين إلى الإشادة به، ومستخدمي مواقع التواصل إلى انتقاد الاتحاد الإفريقي لعدم إيراد اسمه في التشكيلة المثالية للدور الأول التي أعلنها الأربعاء.

مسيرته الاحترافية خارج مصر راوحت بين تجارب بلجيكية أبرزها مع نادي أندرلخت الذي انتقل منه بشكل نهائي إلى قاسم باشا التركي في صيف 2018. لكن المحللين المصريين، وحتى المدرب أجيري، يرون في البطولة الحالية فرصة له للانتقال إلى نادٍ ودوري أقوى في أوروبا.

وقال أجيري في مؤتمر صحفي بعد المباراة الأولى ضد زيمبابوي التي سجل فيها تريزيجيه هدفه «العديد من الأشخاص من أوروبا هم هنا، يبحثون عن لاعبين جدد، عن وجوه جديدة، وبالطبع تريزيجيه يمكنه أن يكون أحد هذه الوجوه الجديدة».

وتابع «هذه فرصة جيدة ليظهر للعالم قدرته على اللعب على أي مستوى»، مضيفاً «بالطبع محمد صلاح هو الأبرز، لكن لدينا لاعبون آخرون أيضاً».

لكن تحسين شروط الاحتراف يبدو آخر ما يشغل بال تريزيجيه حالياً.