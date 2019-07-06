أبوظبي والفيكتوري يسعيان لقمة مونديال الفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط توقعات بجو ماطر وغائم اليوم، يدخل 19 زورقاً مرحلة سباق أفضل زمن وتحدي السرعة، والذي يقام ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والمقامة حالياً في مدينة إيفيان الفرنسية على ضفاف بحيرة ليمان الشهيرة التي تحتضن أحداث البطولة في خامس موسم لها على التوالي، وينتظر أبطال الإمارات منافسات شرسة، فحامل اللقب فريق أبوظبي يدخل امتحاناً صعباً أمام بقية المحترفين من أجل أن يواصل صدارته للمنافسة بالإضافة إلى الدفاع عن لقب البطولة والإبقاء عليه في خزائن الرياضة الإماراتية كأحد أهم ألقاب الرياضة البحرية الدولية.

وبروح معنوية عالية، يدخل المتصدر الإماراتي فريق أبوظبي المنافسة، خاصة أنه يتصدر الترتيب العام حالياً للبطولة عن طريق زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي ورصيده 20 نقطة، ووصافة زورق «أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي للمنافسة ورصيده 15 نقطة، ولو تأملنا المنافسة على لقب أفضل زمن أيضاً، فإن زورق «أبوظبي 1» يتصدر الترتيب أيضاً على صعيد هذا اللقب ب20 نقطة، وخلفه القمزي أيضاً برصيد 15 نقطة، وجميعها نتائج وأرقام مشجعة من أجل أن يدخل الفريق هذه الجولة بطموح كبير ورغبة في حصد الزمن الأفضل اليوم.

ويخوض زورقا «فيكتوري 3» بقيادة أحمد الهاملي و«فيكتوري 44» بقيادة الإيطالي أليكس كاريلا اليوم تحدي تصفيات أفضل زمن، ويسعى الهاملي وكاريلا اليوم إلى تحقيق توقيت جيد، يضمن لهما مكاناً متميزاً في خط الانطلاقة للسباق الرئيسي، والمقرر يوم غد الأحد، حيث يتطلب منهما الأمر تجاوز مراحل التصفيات الثلاث، وصولاً لأفضل توقيت مع المرحلة الثالثة والحاسمة.

ويتطلع نجم فريق الفيكتوري تيم أحمد الهاملي قائد زورق «فيكتوري 3» إلى وضع بصمة بارزة مع الفريق هذا الموسم وتحقيق النجاح في جولات البطولة العالمية، والتي ارتبط بها الهاملي منذ ظهور الأول عام 2006، حيث يخوض في جائزة فرنسا 2019 السباق الثامن والثمانين، وهو رقم كبير يؤكد حب الهاملي للمغامرة في مسارات سباقات زوارق فورملا1.

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ويعمل الهاملي حالياً من أجل مواصلة مسيرته وتتويج رحلته الطويلة بإنجازات لافتة مع أسياد البحار، حيث يكرس كامل جهده من أجل تحقيق الانتصارات عبر زورق «فيكتوري 3» منذ التحاقه بالفريق رفقة الأمريكي سكوت جيلمان البطل العالمي السابق في سباقات الزوارق السريعة - فورمولا1- والذي يقوم حالياً بمهمة «راديو مان» للهاملي طوال جولات البطولة العالمية.

ويتطلع أحمد الهاملي على متن زورقه «فيكتوري 3» اليوم إلى معانقة النجاح، والعودة إلى منصات التتويج، علماً أن بطلنا تمكن في سباق الجولة الثانية بمدينة بورتيماو من الحصول على المركز السابع وبالتالي حصوله على 4 نقاط.

وسيكون الدافع كبيراً للهاملي وزميله في الفريق بطل العالم 4 مرات الإيطالي أليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 44 من أجل حصد المزيد من الألقاب في المنافسة على اللقب، وسط مشاركة 19 زورقاً تطمح جميعها إلى الفوز وحصد النقاط من أجل مشوار البطولة العالمية الطويل، والذي يشمل أيضاً الجولات الآسيوية والشرق أوسطية بعد ختام الموسم الأوروبي هذه الأيام في إيفيان.

وستنطلق منافسات السرعة بأسلوب الاستبعاد، حيث تشارك في التصفية الأولى جميع الزوارق، ليتأهل للتصفية الثانية 12 زورقاً، ثم تتأهل الزوارق أصحاب الزمن الستة الأفضل إلى المرحلة الثالثة والختامية، والتي ينطلق من خلالها كل زورق لدورتين وبشكل فردي في مسار السباق، حيث تختار اللجنة التحكيمية الدورة الأفضل للمتسابق من الدورتين، وعلى احتساب وضوء نتائج التصفية الثالثة يتم الإعلان عن أصحاب الزمن الأفضل اليوم وصاحب الانطلاقة الأولى غداً في السباق الرئيسي.