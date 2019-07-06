شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال ملكية «بيراميدز» إلى سالم الشامسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بيراميدز المصري، نقل ملكيته الكاملة، لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، بداية من الموسم الرياضي الحالي.
وذكر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة، والجمهور المصري بصفة خاصة، عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على بيراميدز إف سي».
وأضاف: «يأتي هذا الاستحواذ انعكاساً للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعماً لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر، والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها».
وأوضح بيان النادي: «يوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق المستشار تركي آل الشيخ على رؤيته الثاقبة، وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة».
وتابع: «يؤكد المالك الجديد رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية».
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