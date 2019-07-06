بديل ويلتون يرهق الشرقاوية والملك يصر على الهداف البرازيلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

مازالت شركة الكرة الشرقاوية تجوب في رحلة البحث عن بديل المهاجم والهداف البرازيلي ويلتون سواريز المنتقل إلى نادي الوصل بعد انتهاء عقده مع الشارقة والذي امتد للموسمين الماضيين.

وشكّل البديل المنتظر لويلتون صداعاً لجمهور الشارقة الذي ظل يولي هذا الملف اهتماماً متزايداً منذ رحيل ويلتون من ديار الملك إلى قلعة الإمبراطور، مع العلم بأن رحيل ويلتون كان أمراً متوقعاً بنسبة كبيرة عطفاً على تصرفاته ومماطلته في تجديد عقده التي تواصلت على مدى ستة أشهر بالتمام والكمال، إلى أن أنهاها بتحقيق هدفه ورغبته بالتوقيع ومن ثم الانتقال إلى نادي الوصل قبل نهاية مشواره مع نادي الشارقة.

ولم تبك جماهير الشارقة كثيراً على ويلتون سواريز ولكنها تطمح إلى أن يكون بديله أفضل منه أو على الأقل في مستواه وألا يقل عن فاندرلي وأندرسون ديكار، ولأجل هذه الأسماء الرنانة يركز الشرقاوية ويدعمون توجه الجهاز الفني للفريق بالإجماع على ضرورة التعاقد مع مهاجم برازيلي في ظل النجاح والتميز الذي ظل ملازماً لنجوم السامبا مع الملك.

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وفي الآونة الأخيرة أشارت الصحافة العالمية بصورة مكثفة إلى وجود اهتمام كبير من نادي الشارقة بضم المحترف ريكاردو جوميز هداف بارتيزان الصربي ومنتخب الرأس الأخضر، وما جعل جمهور الشارقة يعيش على أمل أن يكون نجم الرأس الأخضر مميزاً هو تألق مواطنه ريان منديز مع الملك في الموسم الماضي حيث تجاوب الجمهور مع الأمر وكان راضياًَ بالتعاقد مع جوميز، ولكن جاءت تقارير أخرى وأشارت إلى دخول أندية الأهلي والهلال السعوديين في الصفقة لينسحب نادي الشارقة من الصراع بسبب المزايدة واتجهت البوصلة الشرقاوية نحو الدوري الصيني وظهر على سطح المفاوضات الهداف البرازيلي جوناثان داسيلفا الذي يلعب لأحد أندية الدوري الصيني وانتشرت تسجيلات أهدافه في هواتف جماهير نادي الشارقة ووسائل التواصل الاجتماعي وفجأة توقفت الحكاية سواء كانت شائعة جماهيرية أم حقيقة، وفيما يبدو فإن مواقع التواصل الاجتماعي التي فرضت نفسها كلاعب أساسي في الساحة الإعلامية، أضحت عاملاً مؤثراً في توجيه بوصلة المفاوضات تجاه لاعب ما من عدمه.

وعلى العموم لم يذهب نادي الشارقة بعيداً بل اتجه صوب أرض السليساو ودخل في مفاوضات جادة مع أحد الهدافين وانتشر خبر وصول وكيل برازيلي إلى الشارقة لكن في ظل تكتم شديد من قبل القائمين على أمر التعاقدات والاحتراف في شركة الكرة، ودخل الوكيل على الفور في مفاوضات ماراثونية مع الشرقاوية للاتفاق على صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي وصل وكيله واجتمع مع شركة الكرة وهو المهاجم المحترف الثالث الذي يطرق نادي الشارقة أبوابه لتعويض محترفه السابق ويلتون سواريز، ورغم طول المفاوضات والترقب من الجمهور لم يساور القلق جمهور نادي الشارقة لأن ناديهم عرف بالتميز والحنكة في اختيار المحترفين الأجانب وعلى وجه الخصوص الهدافون الذين يلعبون في مركز رأس الحربة.

وفي نفس الوقت الذي تدور فيه عجلة مفاوضات الشرقاوية مع وكيل اللاعب البرازيلي القادم، فهناك مفاوضات أخرى تدار وتجري بكل هدوء مع اللاعب محمد فوزي الذي جلس وكيله مع نادي الشارقة خلال الفترة التي كان فيها اللاعب فوزي الطرف الأيمن لنادي الجزيرة وهو لاعب سابق في أندية اتحاد كلباء وشباب الأهلي والعين وبني ياس، فهل تكون المحطة السادسة لفوزي ارتداء شعار نادي الشارقة بعد أن دافع عن ألوان نصف أندية دوري الخليج العربي، وسبب تأخير إنهاء الصفقة يعود إلى تواجد اللاعب محمد فوزي خارج البلاد في رحلة الإجازة الصيفية في دول أوروبا.

وبعد الفراغ من إنهاء التعاقد مع المهاجم البرازيلي القادم ومحمد فوزي، تتجه أنظار الشرقاوية نحو البحث عن مهاجم وطني بعد الاستغناء عن البديلين السابقين محمد إبراهيم بن بحير الذي انتقل إلى عجمان واللاعب المقيم معتصم ياسين المنتقل إلى الفجيرة كي يكون احتياطياً للمحترف الأجنبي وبديلاً هجومياً عند الحاجة، ويذكر أن الشارقة تعاقد في الموسم الماضي مع المهاجم الشاب حمدان المنصوري من نادي دبا الحصن.