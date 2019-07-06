شكرا لقرائتكم خبر عن خمس مباريات في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تنطلق منافسات الجولة ال35 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم اليوم، بإقامة خمس مباريات، حيث يلتقي النفط مع ضيفه نفط ميسان، ويتقابل أمانة بغداد مع السماوة في السماوة، ويواجه الصناعات الكهربائية ضيفه نفط الجنوب، فيما يخوض الطلبة مباراة مهمة أمام الكهرباء، وأخيراً تقام مباراة أربيل مع ضيفه الكرخ بأربيل.

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