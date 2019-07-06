أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تطلق مخيمها للبنات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً فعاليات المخيم الصيفي الثالث للفتيات، الذي تنظمه «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، وأعلنت الأكاديمية عن استمرار المخيم لشهر كامل؛ بحيث ينتهي في الثامن من الشهر المقبل.

ويخصص المخيم للفتيات من سن 5 وحتى 15 عاماً؛ حيث سيتيح لهن الاندماج في مجموعة من النشاطات الرياضية المختلفة، التي من شأنها أن تساهم في تأصيل الرياضة كأسلوب حياة لهن منذ الصغر.

ويستضيف نادي أبوظبي للسيدات فعاليات المخيم، ويحتوي النادي على العديد من المنشآت الرياضية المتميزة، ولن تقتصر النشاطات داخل المعسكر على الألعاب الرياضية؛ مثل: السباحة وكرة القدم وكرة الطائرة والسلة وكذلك الفنون القتالية؛ حيث سيجمع أيضاً مجموعة من الأنشطة الاجتماعية، وكذلك المنزلية مثل تعلم الطبخ وغيرها من الأمور التي تفيد الفتاة في حياتها بشكل عام.

وأعلنت «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» عن تنظيم مجموعة من ورش العمل خلال فترة المعسكر؛ وذلك للاستفادة من خبرات مجموعة من المدربات، وكذلك مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات الحياتية، تأتي حورية الطاهري مدربة كرة القدم في مقدمة الخبيرات اللاتي سوف يحاضرن البنات خلال الفترة المقبلة، وكذلك بطلة المبارزة الإماراتية نورة البريكي ولطيفة السويدي أفضل لاعبة هوكي، وهناك أيضاً لاعبة السلة الموهوبة أسماء ماجد، وتتيح ورش العمل الفرصة أمام الفتيات؛ للاستفادة من خبرات اللاعبات والمدربات على حد سواء؛ من خلال الاحتكاك المباشر بهن، وكذلك التعرف إلى إجابات استفساراتهن.وأكدت فاطمة الحمادي من «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، أن الجميع استعد بشكل جيد لإطلاق هذا المشروع الرياضي النسائي المميز، مؤكدة أن إقامته للعام الثالث على التوالي؛ يأتي تأكيداً للنجاحات التي تحققت في أول نسختين، فضلاً عن سعي الأكاديمية الدائم برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع على تطوير الرياضة النسائية، وكذلك تقديم أفضل الخدمات لفتيات الإمارات منذ الصغر.