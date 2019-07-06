بنين تفجر مفاجأة مدوية وتقصي «أسود الأطلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجر منتخب بنين مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه منتخب المغرب من دور ال 16 بعد فوزه عليه بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي، والإضافي.

وفي ركلات الترجيح سجل للمغرب أسامة الإدريسي، وأهدر بوفال ويوسف النصيري، وفي الوقت الأصلي تقدم منتخب بنين عبر مواز اديليهو في الدقيقة 53، وعادل «أسود الأطلس» عبر يوسف النصيري في الدقيقة 75، وكان بإمكان المغرب إنهاء اللقاء لمصلحتها بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء سددها حكيم زياش في القائم في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الإضافي الأول طرد خالد أدنون من بنين في الدقيقة 97 لكن ذلك لم يؤثر في الفريق المعروف باسم «السناجب»، حيث دافع لاعبوه بقوة لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ويلجأ الطرفان لركلات الترجيح التي ابتسمت لبنين، بعدما أهدر بوفال ويوسف النصيري ركلات الترجيح. ويلعب اليوم منتخب مصر صاحب الضيافة مع جنوب إفريقيا.