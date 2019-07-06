الفيكتوري يبحث عن الإنجاز في مياه خليج المكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت إلى مدينة ساراسوتا في ولاية فلوريدا وبعد رحلة طويلة بعثة فريق الفيكتوري تيم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- استعداداً لخوض منافسات جائزة ساراسوتا الخامسة والثلاثين -الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019- والتي تختتم يوم غد الأحد.

وكانت البعثة قد توجهت جواً من دانة الدنيا دبي إلى ولاية فلوريدا الأمريكية عبر رحلة طيران الإمارات من مطار دبي إلى مدينة أورلاندو أولاً وتوقفت ليلة واحدة هناك لزيارة المقر الخاص ومركز العمليات الخاص بالمؤسسة والمعد لتجهيز زوارق المؤسسة قبل أن تتجه براً إلى مدينة ساراسوتا على خليج المكسيك والمحيط الأطلسي استعداداً لبدء مشوار الجولة الثالثة اعتباراً من اليوم.

ويرأس وفد فريق مؤسسة الفيكتوري تيم إلى ساراسوتا حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم وتضم كلاً من البطل العالمي السابق محمد سيف المري المشرف العام على المتسابقين والثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق «فيكتوري 3» متصدر الترتيب العام في الفئة الأولى.

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ويتأهب الثنائي العديدي وآل علي غداً الأحد لخوض التحدي الصعب في الفئة الأولى والذي سيجمع نخبة الزوارق المنافسة في هذه الفئة حيث يدافع أسياد البحار عن الصدارة متطلعين للفوز والتتويج في السباق الكبير يوم الأحد المقبل أمام منافسيهم في هذه الفئة ومن بينهم الزورق «مس غيكو 113» الثاني برصيد 186 نقطة والزورق «222 أوف شور» الثالث برصيد 175 نقطة و«لوكاس أويل 77» الرابع برصيد 74 نقطة و«أيه أم أي 12» الخامس برصيد 73 نقطة.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن مشاركة الفريق في بطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- تأخذ أهمية بالغة بعدما ذاع صيت الفريق والمؤسسة بشكل كبير من خلال الانتصارات الكبيرة التي تحققت هذا العام في الفئة الأقوى أمام نجومها في القارة الأمريكية.

وأوضح أن مؤسسة الفيكتوري تيم قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي تيقن أن هذه المشاركة ستحقق العديد من الأهداف لاسيما المنافسة في البطولة العالمية عبر الزوارق التي اشتهرت بها المؤسسة عقب انهيار البطولة في حلتها الأوروبية وتحول الجميع إلى الروزنامة الأمريكية التي تعتبر أكثر ثباتاً وحضور لمختلف المتسابقين المعروفين في قارات العالم

وأضاف: «كما أن المؤسسة تعمل على الانفتاح نحو السوق الأمريكية من خلال صناعة الزوارق السريعة الخاصة بالنزهة والترفيه الرياضي والتي تجد رواجاً كبيراً في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الظهور المتواصل في المعارض والكرنفالات الأمر الذي أوجد قاعدة شرائية تتطلب من المؤسسة تصنيع المزيد من هذه القوارب الرائعة والتي تستهدف السوق الأمريكية».