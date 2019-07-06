القبيسي: عين الصقر في مسار المنافسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمتلك فريق أبوظبي مواهب وكوادر متميزة في صفوف الفريق ويبرز جمعة القبيسي الراديو مان كأحد هذه المواهب التي تبرز قيمة الكادر الوطني في المساهمة في صناعة النجاح والتفوق، وفي جولة إيفيان يقوم القبيسي بالتواجد كراديو مان مع ثاني القمزي في رفقة تضرب عميقاً في تاريخ مشاركات الاثنين معاً، وإلى جانب دوره مع القمزي، هناك عين أخرى للقبيسي تبقى مع مراقبة مسار السباق بعين صقر لا تكل ولا تمل في سبيل إيجاد أي هفوات أو تجاوزات من الفرق الأخرى ضد فريقه أو تحديد بعض التحفظات الفنية حول الالتفافات وزوايا المسار.

ويؤكد القبيسي أن سباق اليوم يحمل أهمية كبرى كي يصل الفريق بنسبة كبيرة إلى منصة التتويج خاصة أن محاولات الوصول لأفضل زمن ستكون متاحة أمام الجميع، وقال عن السرعة: «هناك اليوم زوارق كثيرة ومحترفون لديهم القدرة على الوصول إلى الزمن الأسرع والقتال من أجل تحقيق ذلك».