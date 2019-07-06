راشد بن حمدان: هدفنا وصول النصر إلى أعلى القمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، على دعمه وتوجيهاته المستمرة التي كانت، وستظل دائماً هي الدافع الأكبر والحافز الحقيقي والوقود الذي يُشعل حماسة كل من يتشرف بارتداء شعار النصر في كل المحافل، لتحقيق الإنجازات، وإعلاء راية العميد بين الأندية كافة.

وقال في رسالة وجهها إلى الجهاز الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة بدء تجمع الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019-2020: «أنتهز هذه الفرصة ونحن نستعد لاستقبال موسم جديد أن أوجه رسالة إلى إخواني اللاعبين بأننا ماضون سوياً للوصول بالنادي إلى أعلى القمم، والعودة مجدداً بالعميد إلى منصات التتويج في البطولات كافة، لا سيما ونحن الآن نمتلك فريقاً متماسكاً يضم نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين، بجانب كوكبة من أميز النجوم المحترفين، ومع بداية هذا الموسم نتعاهد جميعاً، إدارةً وأجهزةً ولاعبين، على بذل كل ما نملك من جهد للاستمرار في العطاء لإسعاد جماهير النادي ليعود عميد الأندية، ومهد كرة القدم في دولتنا الحبيبة، إلى مكانته الطبيعية علماً بارزاً فوق قمة الكرة الإماراتية».