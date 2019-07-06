شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي سبينس دبي 92 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات»، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، عن فتح باب التسجيل في النسخة السنوية العاشرة للحدث، المقرر إقامته في 29 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل على مضمار دبي أوتودروم.
واحتفاء بذكرى انطلاقته العاشرة، تم زيادة مسافة التحدي إلى 100كلم، على أن تسبقه ثلاثة سباقات تحضيرية لمسافات متصاعدة، لتهيئة الدراجين للتحدي الرئيسي، وتقام جميعها على مضمار القدرة، الأول في 20 سبتمبر لمسافة 45كلم، والثاني في 11 أكتوبر لمسافة 65كم، والثالث في 1 نوفمبر (85 كلم).
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