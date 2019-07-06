شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة الفرسان تشارك بمونديالي «أم الإمارات» بمضمار بليوشتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يستضيف مضمار بليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر اليوم، سباقات يوم الإمارات لعام «التسامح»، والذي يتألف من الجولة الرابعة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، والجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، والجولة الثالثة من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، والذي يقام ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، بالتزامن مع الملتقى العالمي العاشر للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية.

ويشارك في سباق مونديال أم الإمارات للسيدات لمسافة 1800 متر البالغة جائزته 33 ألف ليو روماني، 7 فارسات، أبرزهن البريطانية أليسون دينيل التي تعمل مساعدة مدرب.

وتنافس في السباق أيضاً البلجيكية آن أنجلس، والكرواتية سارا جيافاريني، والألمانية سلفيا باتنسون، والمجرية فيرجينيا دركسلر، والهولندية ناديا إبراهيم، والنرويجية سيلجي ستراند.

وتجتذب الجولة الخامسة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين لمسافة 1800 متر البالغة جائزته 24 ألف ليو، 5 فرسان وفارسات وتقود التنافس صاحبة الأرض أوكتافيان ساندو، والألمانية ميلينا أيهم، والبولندية باتريسا كلوس، وينافس على اللقب القبرصي بانتلس كارامانوس، والبلغارية فالنتينا أتانازوف. ويتنافس في الجولة الثالثة من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني لمسافة 300 متر، 6 فارسات ويمثل الإمارات الفارسة سارة الجهوري على صهوة البوني «كاليبسو».

ويمثل رومانيا كل من آنا نيجو على صهوة «ميرسيا» وكارينا فراتيلا على صهوة «بانديت» وثيودورا مالديا على صهوة «أندري» ونيكولا إيفان على صهوة «موركوفيل»، فيما يمثل بلجيكا ألونا كورين على صهوة «ستار لايت».

وانطلقت جلسات اليوم الثاني لملتقى الخيول بالجلسة الرابعة، وموضوعها أداء الفارس والحوادث والتأمينات، بمشاركة نخبة من الأطباء والفرسان والمسؤولين، وشهدت نقاشاً مستفيضاً غطى جميع الأمور المتعلقة، كما شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين أثروا النقاش عبر أسئلتهم ومقترحاتهم.

وأدار الجلسة ديريك طومسون من بريطانيا، وتحدث فيها كل من ريمي بيلوك من أمريكا، وكريس واتسون من نيوزيلندا، وإيان باترسون من قبرص، وداتو مالك من ماليزيا، وزافير زياني من فرنسا، وألكسيس نيتسبري من فرنسا، ونيلز روسن كجارد من السويد، وسونيا بياني من إيطاليا.

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وثمن المتحدثون الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه بالفرسان في الإمارات حيث يتمتعون بغطاء تأميني مميز، لكنهم يعانون في حالة مشاركاتهم خارج الإمارات لعدم وجود تأمين.

كما دعا المتحدثون إلى توفير جميع وسائل السلامة في المضامير؛ حتى تقلل إصابات الفرسان والخيول، لكنهم اختلفوا حول ضرورة وأهمية تأمين الخيول؛ حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر ممكن ومفيد، بينما رأى آخرون أنه غير ممكن؛ لأنه يرتبط بقيمة الحصان وهي متغيرة وأيضاً الحصان نفسه لا يقتصر ركوبه على فارس واحد.

وقدم المؤتمرون رسالة شكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على دورها الريادي في دعم المرأة محلياً وعربياً ودولياً، وتوجيهات سموها لبناء بطولة العالم للسيدات وبطولة الفرسان المتدربين.

وتحدث في الجلسة خلود النعيمي وصالحة الغرير ولارا صوايا من الإمارات، ومريم إهراي من المغرب، وأناليسا لاندوشي من إيطاليا، وأدار الجلسة الأسترالية نادين فرامبتون.

وكان موضوع بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني قد أخذ حيزاً كبيراً، من خلال رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للاستثمار في الأجيال الناشئة، والذي جذب الكثير من الفتيات الصغيرات إلى هذه البطولة التي تتألف من 11 سباقاً دولياً.

وأشادت لارا صوايا بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعم سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للجيل الجديد، من خلال بطولة لطيفة للبوني.

وتحدثت صالحة الغرير التي تعد أول مدربة خيول للسرعة في الإمارات عن تجربتها، ومدي الصعوبات التي واجهتها حتى وصلت إلى ما تنشده من نجاح.

وستقوم الفارسة سارة الجهوري برفع علم الإمارات على المستوى الدولي، من خلال مشاركتها في الجولة الثالثة من بطولة البوني في بوخارست.