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البنزرتي يعود للنجم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير إعلامية في تونس، أمس الجمعة، عن تعاقد وشيك بين المدرب المخضرم فوزي البنزرتي وفريق النجم الساحلي لكرة القدم.

وأعلنت مصادر لإذاعة «جوهرة» الخاصة في مدينة سوسة، عن وجود اتفاق مبدئي بين المدرب وفريق النجم، يتوقع أن يتوج بتوقيع العقد، إثر اجتماع بين البنزرتي ورئيس النادي رضا شرف الدين.

وخاض البنزرتي عدة تجارب سابقة مع النجم، حيث قاده لإحراز لقب الدوري في مناسبتين (1987 و2016) وكأس تونس (2015) وكأس الاتحاد الإفريقي في مناسبتين (2006 و2015).

وكان البنزرتي (69 عاماً) قاد الوداد البيضاوي المغربي للفوز بلقب الدوري المغربي والوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة ضد الترجي.

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