خورفكان يعلن التعاقد مع أحمد حبوش

أعلنت شركة الكرة بنادي خورفكان عن التعاقد مع لاعب الوسط أحمد صالح حبوش لاعب دبا الفجيرة وبني ياس السابق؛ للدفاع عن ألوان الفريق الأول في الموسم الجديد 2019- 2020، والذي يشهد صعود «نسور الخور» إلى دوري الخليج العربي.

أكد عبد الله عامر الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، أن ناديه يسابق الزمن على كافة الصعد؛ من أجل استكمال تحضيرات الموسم الجديد، وتهيئة الأجواء الملائمة للفريق الأول، ودعمه بأفضل العناصر حتى يتسنى له الظهور بالشكل اللائق، والاستمرار في منظومة المحترفين، لافتاً إلى أن هناك أكثر من لاعب سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين يجري التفاوض معهم، آملاً حسم كل الأمور قبل انطلاقة البرنامج الإعدادي والمعسكر الخارجي الذي حدد له جمهورية مصر العربية.

وحول أعمال الصيانة اللازمة لاستاد خورفكان وتوسعة المدرجات، أشار الحمادي إلى أن العمل يسير بصورة جيدة، ومن المتوقع أن ينتهي في فترة أقصاها أواخر شهر أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل؛ لذلك من المقرر أن يكون ملعب نادي اتحاد كلباء بديلاً لاستضافة مباريات «نسور الخور» إلى حين تسلم الاستاد بحلته الجديدة. على خط آخر، اقترب خورفكان من التعاقد مع الثنائي حمدان قاسم لاعب الفجيرة وعبدالله تراوري مدافع اتحاد كلباء والشارقة السابق؛ بعد سلسلة من المفاوضات تكللت بالنجاح، وفي انتظار توقيع العقود الرسمية.

يذكر أن خورفكان اعتمد الثامن من الشهر الجاري موعداً لانطلاقة التجمع الداخلي تحت قيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي.