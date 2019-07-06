ريفالدو: الأرجنتين لها الحق في الاعتراض على الحكم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللاعب البرازيلي السابق فيتور بورا فيريرا، «ريفالدو»، أن منتخب الأرجنتين لديه أسبابه المنطقية من أجل الاعتراض على قرارات حكم مباراته أمام البرازيل في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، معللاً ذلك بأن الحكم لم يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، في ركلتي جزاء محتملتين للأرجنتين.

وقال ريفالدو: «الأرجنتين لديها أسبابها للاعتراض، البرازيل لديها فريق أفضل من الأرجنتين في الوقت الراهن، وعلى الأرجح كان فريق تيتي (المدير الفني للبرازيل) سيفوز من دون هذين الخطأين، ولكن كانت هناك ركلتا جزاء لمصلحة الأرجنتين في الوقت الذي لم تعمل فيه تقنية الفار». وأعرب ريفالدو، الفائز في عام 1999 بجائزة الكرة الذهبية، عن استيائه من تقنية«الفار»، التي أكد أنها تضر بكرة القدم بسبب التوقفات الكثيرة التي تتسبب بها.

وأضاف ريفالدو قائلاً: «لم أتوقف عن قول هذا منذ وقت طويل: لا أؤمن بالفار، إنها تفيد الحكام فقط، الذين باتوا الآن يتنصلون من المسؤولية، ويحملون مسؤولية المباراة على الفار».

ويرى ريفالدو أنه إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلعب مع جيل آخر من اللاعبين، فمن المؤكد أنه كان سيفوز بلقب ما، مع منتخب بلاده. وأوضح ريفالدو قائلاً: «في السابق، الأرجنتين كانت تمتلك فريقاً كبيراً يتمتع بوجود لاعبين مذهلين، ولكن الآن يوجد ميسي فقط، ولهذا يدرك المنافسون أن إيقافه يحل كل المشاكل».