شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم دي يونج.. وأياكس يتمنى له السعادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس، لاعبه الجديد الهولندي، فرانكي دي يونج، أمام وسائل الإعلام والجماهير في احتفالية أقيمت في استاد «كامب نو» أمام نحو 20 ألف متفرج.
وكان لاعب خط الوسط الهولندي دي يونج، وقع عقداً مع برشلونة لمدة خمسة مواسم، وبلغت قيمة صفقة انتقال دي يونج من نادي أياكس الهولندي إلى برشلونة 75 مليون يورو، إلى جانب 11 مليون يورو متغيرات.
وقال دي يونج: «شاهدت صوراً لتقديم اللاعبين في أندية كبيرة؛ مثل برشلونة والآن أعيشها بنفسي».
من جهة أخرى، قام نادي أياكس بمبادرة مميزة تجاه لاعب وسطه السابق؛ عندما نشر إعلاناً في صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الكاتالونية، يتمنى لفرانكي دي يونج حظاً سعيداً، كما نشر إعلانات كبيرة بنفس المعنى على الحافلات التي تجوب شوارع مدينة برشلونة.
وتوج دي يونغ مع أياكس في الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس، وصعد معه إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، وكذلك لعب دي يونغ دوراً في وصول المنتخب الهولندي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.
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