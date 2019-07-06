ركلات الترجيح: نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم في كأس الأمم | تأهل بنين لربع النهائي

نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم، يخوض منتخب المغرب مباراة صعبة للغاية مساء اليوم يسعى فيها للتأهل إلى الدور الثمانية مما يجعل المشجعين الذي يملأون استاد السلام غاية في السعادة بتأهل منتخبهم العزيز.

نتيجة مباراة المغرب وبنين

المغرب بنين 1 1

حيث تبدأ صافرة اللقاء بتحكيم الحكم الأنجولي دي كارفاليو في تمام الساعة السادسة بتوقتي جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقوم قناة Bein Sport HD Max 1 بنقل المباراة حصريا.

فيما أكد المدير الفني للمنتخب، أن اللاعبين قاموا بأداء الجولات الثلاث من البطولة على أكمل وجه، فقد خروجوا بدون خسارة واحدة، ويسعى اللاعبون إلى مواصلة المسيرة في ماتش اليوم الجمعة الموافق 5-7-2019 وفقًا لخطة هجومية ودفاعية مختلفة عمّا سبق.

الركلات الترجيحية لمنتخب بنين والمغرب

ملخص مباراة المغرب وبنين

المغرب بنين 1 4

نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم، أكد المدير الفني للمنتخب عن قيامه بوضع تعليمات جديدة وتشكيل جديد لتلك المواجهة الصعبة أمام منتخب بنين، والذي حصل على العلامة كاملة منذ مطلع البطولة.

بداية الشوط الأول من مباراة المغرب وبنين.

استحواذ لصالح منتخب بنين.

النتيجة تعادل سلبي في نهاية الشوط الأول بعد أن أكد الحكم الأنجولي هيلدر مارتينس دي كارفالو، عدم احتساب هدف التسلل للاعب أشرف حكيمي.

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بداية الشوط الثاني.

الدقيقة الثالثة والخمسين وهدف لبنين من جانب اللاعب مواز أديليهو.

يوسف النصيري يحرز الهدف الأول لصالح منتخبه في الدقيقة الخامسة والسبعين والآن تعادل الكفتين.

هدف لصالح خالد أدينون لمنتخب بنين في الركلات الترجيحية الدقيقة السابعة والتسعين.

الدقيقة المائة والعشر دقائق، ضربة حرة لصالح بنين.

استكمال ضربات الجزاء الترجيحية.

نهاية المباراة.

قدما لكم ملخص أهداف ولمسات المغرب وبنين.