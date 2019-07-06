صدمة في نادي الزمالك بسبب إصابة “جنش”

صرح مصدر من داخل نادي الزمالك، عن حدوث صدمة كبيرة تتعلق بشأن اللاعب محمود عبد الرحيم”جنش” حارس مرمى فريق نادي الزمالك، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال تدريبات المنتخب الوطني في مباريات كأس الأمم الإفريقية.

كما أكد المصدر بأن اللاعب جنش بأن إصابته سوف تستمر حتى 6 شهور على الأقل، ولن يتعافى في مدة اقل من 4 شهور إلى 6 شهور، وتعتبر تلك المدة كحد أقصى بعد الاطلاع على كافة الفحوصات الطبية الخاصة باللاعب.

كما أوضح المصدر بأن اللاعب جنش، من المتوقع أن يعود للعب في نادي الزمالك في شهر فبراير أو مارس من العام القادم، ولن يلحق بأي لقاء من الدور الأول لمنافسات بطولة الدوري.