7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019، تدريبات المنتخب الوطنى قبل مواجهة جنوب أفريقيا بجانب صفقات الأهلى وخسارة الزمالك فى ودية بطل كأس قبرص.

رسميًا.. رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي في الموسم الجديد

أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع المالي أليو ديانج لمدة خمس سنوات أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، المتواجد حاليا في الجزائر، عن تعاقد الأهلي مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة. Advertisements تعرض الزمالك للخسارة أمام ايل ليماسوس بطل كأس قبرص، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى قبرص والذى انطلق يوم الإثنين الماضى. شارك محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، فى مران المنتخب الوطنى المقام حاليا فى استاد الكلية الحربية، وذلك بعد تعافيه من نزلة البرد، استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا، فى المباراة المُقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد القاهرة، فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الحالى بينما اكتفى أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطنى بالمشى حول الملعب ضمن برنامج التأهيل بعد إصابته بكدمة فى الكاحل أمام أوغندا، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

تراجع المنتخب الوطنى عن إجراء أشعة لمحمود حمدى الونش مدافع الفراعنة بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى المران اليوم، استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا، فى المباراة المُقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد القاهرة، فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الحالى.

وحرص الجهاز الفنى للمنتخب على إيقاف التمرين والاطمئنان على الونش ثم غادر اللاعب المران برفقة طبيب المنتخب الوطنى وكشف مصدر بالفراعنة إن إصابة الونش بسيطة وإنه تورم وبعد التأكد إن حجم الإصابة طفيفة سيتم الانتظار صباح الغد لتحديد موقفه من التواجد فى المباراة.