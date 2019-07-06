شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنجليزية.. الأهلى يرحب بـ"أليو ديانج" ثانى الصفقات الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى باللغة الأنجليزية رسالة ترحيب باللاعب المالى أليو ديانج خلال موقع التواصل الأجتماعى تويتر عقب توقيعه للأحمر 5 مواسم قادمة .

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالاهلى ، المتواجد حاليا في الجزائر، عن تعاقد الأهلي مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

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و كلف محمود الخطيب، رئيس الاهلى ، أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائرفي ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.