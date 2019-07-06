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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي في الموسم الجديد

رسميًا.. رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي في الموسم الجديد

أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

لاسارتي يضم 33 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا.. تعرف عليهم

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ، السبت، لخوض المعسكر الإعدادى الذى يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى. وضمت القائمة 33 لاعباً، هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى

حارس الأهلي يغيب عن المران الجماعى وعودة عمار حمدى

غاب على لطفى، حارس مرمى الأهلى، عن التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، ولم يشارك اللاعب فى تدريبات حراس المرمى التى قادها طارق سليمان، وشهدت تواجد الثنائى أحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى، حيث اكتفى لطفى بخوض تدريبات خفيفة على هامش المران. Advertisements ويستعد الأهلى للسفر صباح غد السبت إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجارى. فى الوقت نفسه، انتظم عمار حمدى لاعب الفريق فى المران بعد التعافى من الإصابة بكدمة فى ذراعه، وغاب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى.

لاسارتى يشيد برباعى الأهلى فى أمم أفريقيا ويؤكد: الشناوى "رائع"

أشاد مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى، بأداء محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، مؤكداً أن الشناوى قدم مستوى متميزا جدا، وبالطبع نحن سعداء للغاية بالمستوى المتميز الذى قدمه فى المباريات الأخيرة مع المنتخب.

واصل أحمد الشيخ، لاعب الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى صباح اليوم الجمعة على هامش مران الفريق الجماعى على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض الشيخ تدريبات تأهيلية فى «الجيم» أعقبها خضوعه لوحدات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق.

حسام عاشور يؤدى برنامجا تأهيليا فى "جيم" الأهلي.. وزكريا يواصل التأهيل