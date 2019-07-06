شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عواد أفضل حارس فى مصر.. وسأضمه بموافقة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن محمد عواد حارس الإسماعيلى أفضل حارس مرمى حاليا فى مصر، مشددا إنه سيضم الحارس من خلال إدارة ناديه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شدد رئيس نادى الزمالك فى تصريحات عبر فيديو من خلال موقع النادى الرسمى:"أنا عاوز عواد وأتمنى يكون فى الزمالك ولكن سيكون ذلك من خلال الإسماعيلى وللأسف لم أحصل على توقيعه وحصلت على توقيعه منذ أربع سنوات فى أبو ظبى ولكن طلب رئيس النادى السابق محمد أبو السعود استعادة عقود الحارس ووافقت على ذلك".

كما وجه مرتضى منصور رسالة إلى عواد بأنه يتمنى ضمه من صفوف الإسماعيلى ولكن الفيصل هو موافقة ناديه حول إتمام الصفقة مع الزمالك نظرا لارتباطه بعلاقة مميزة بالإسماعيلى وجماهيره.