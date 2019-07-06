شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى عروض برتغالية واماراتية لشراء أزارو تجاوزت الـ 70 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد أكثر من نادي أوروبي وخليجي مبلغ 4 مليون دولار لشراء المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في تسويق المهاجم المغربي الذى تراجع مستواه بشكل لافت للنظر في الموسم الجاري رغم أنه حصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي وقدم عروضاً رائعة مع القلعة الحمراء.

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وتلقي مسئولو الاهلي عروض "شفهية" من ناديين أحدهما في البرتغال والأخر من الأمارات لشراء اللاعب مقابل 4 مليون دولار أي ما يقرب من 70 مليون جنيه مصري.

وينتظر الاهلي عرضاً رسمياً من ناديي البرتغال والأمارات من أجل البت في هذه العروض وحسمها وإتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب المغربي.