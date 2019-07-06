شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها خسارة فى ودية بطل كأس قبرص بنتيجة 4 / 3 استعداداً لبطولة الدورى الممتاز.

الزمالك يخسر فى ودية بطل كأس قبرص 4 / 3 استعداداً للدورى

تعرض الزمالك للخسارة أمام ايل ليماسوس بطل كأس قبرص، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى قبرص والذى انطلق يوم الإثنين الماضى.

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى "مات" من أجل الانضمام للنادى الأبيض -وفقا لقوله-، متابعاً إن رمضان صبحى لاعب محترم وسعى للانضمام إلى الأبيض وتحدث معه كثيرا إلا إنه رفض انضمامه للقلعة البيضاء.

ودلل مرتضى منصور فى فيديو بثه عبر موقع الزمالك الرسمى بشأن حديثه حول مفاوضات رمضان صبحى صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزى المعار للأهلى مع النادى الأبيض قائلا:"الاعارة الموسم الماضى للأهلى بمليون إسترليني وذلك فى ستة أشهر، الأهلى قالك مقدرش أدفع غير 500 ألف إسترلينى والنادي الإنجليزى صمم على المبلغ، لما اتعرض عليا قولت مقدرش أدفع فى إعارة مليون إسترليني والولد كان عاوز18 مليون جنيه دا طارق حامد بياخد 7 مليون جنيه".

محمود علاء يتبرأ من صفحات تنتحل شخصيته ويلجأ للقانون

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تبرأ محمود علاء، مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، من عدد من الصفحات التى تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكدًا أنها صفحات وهمية ولا علاقة له بها وأكد علاء أنه فوجئ بأشخاص ينتحلون شخصيته عن طريق تدشين صفحات تحمل اسمه وصورته على "فيس بوك" فضلاً عن تحدث تلك الأشخاص مع الجماهير بصفته. وأشار مدافع الفراعنة إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانوينة ضد هؤلاء الأشخاص من أجل غلق تلك الصفحات المزيفة، محذرًا الجميع من التعامل مع تلك الصفحات الوهمية.

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