اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها خسارة فى ودية بطل كأس قبرص بنتيجة 4 / 3 استعداداً لبطولة الدورى الممتاز.
الزمالك يخسر فى ودية بطل كأس قبرص 4 / 3 استعداداً للدورى
تعرض الزمالك للخسارة أمام ايل ليماسوس بطل كأس قبرص، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى قبرص والذى انطلق يوم الإثنين الماضى.
قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى "مات" من أجل الانضمام للنادى الأبيض -وفقا لقوله-، متابعاً إن رمضان صبحى لاعب محترم وسعى للانضمام إلى الأبيض وتحدث معه كثيرا إلا إنه رفض انضمامه للقلعة البيضاء.
ودلل مرتضى منصور فى فيديو بثه عبر موقع الزمالك الرسمى بشأن حديثه حول مفاوضات رمضان صبحى صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزى المعار للأهلى مع النادى الأبيض قائلا:"الاعارة الموسم الماضى للأهلى بمليون إسترليني وذلك فى ستة أشهر، الأهلى قالك مقدرش أدفع غير 500 ألف إسترلينى والنادي الإنجليزى صمم على المبلغ، لما اتعرض عليا قولت مقدرش أدفع فى إعارة مليون إسترليني والولد كان عاوز18 مليون جنيه دا طارق حامد بياخد 7 مليون جنيه".
محمود علاء يتبرأ من صفحات تنتحل شخصيته ويلجأ للقانون
تبرأ محمود علاء، مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، من عدد من الصفحات التى تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكدًا أنها صفحات وهمية ولا علاقة له بها وأكد علاء أنه فوجئ بأشخاص ينتحلون شخصيته عن طريق تدشين صفحات تحمل اسمه وصورته على "فيس بوك" فضلاً عن تحدث تلك الأشخاص مع الجماهير بصفته.
وأشار مدافع الفراعنة إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانوينة ضد هؤلاء الأشخاص من أجل غلق تلك الصفحات المزيفة، محذرًا الجميع من التعامل مع تلك الصفحات الوهمية.
المقاصة يحدد 35 مليون جنيه سعرا مبدئيا لبيع أنطوى
كشف مصدر مسئول بنادى مصر المقاصة أن مجلس إدارة النادى الفيومى يرفض فى الوقت الحالى دخول الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق فى صفقات تبادلية خلال المرحلة القادمة وتابع المصدر ذاته أن إدارة النادى الفيومى حددت 35 مليون جنيه بشكل مبدئى للاستغناء عن جون أنطوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، دون الدخول فى صفقات تبادلية بعد إبداء الزمالك رغبة فى ضم المهاجم الغانى.
وكانت المفاوضات الودية التى شهدتها الفترة الماضية بين المقاصة والزمالك تضمنت مناقشات حول انتقال الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض لنظيره الفيومى على أن ينتقل أنطوى لقلعة ميت عقبة قبل أن تتعثر تلك المفاوضات، لتقرر إدارة النادى الفيومى بعد ذلك تحديد مقابل مالى يعوض رحيل أنطوى عن الفريق دون الدخول فى صفقات تبادلية فى حالة تجديد مسئولى الأبيض رغبة حول ضم المهاجم الغانى.
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