شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك فى مران المنتخب كاملا وكوكا يكتفى بالمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، فى مران المنتخب الوطنى المقام حاليا فى استاد الكلية الحربية، وذلك بعد تعافيه من نزلة البرد، استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا، فى المباراة المُقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد القاهرة، فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الحالى.

بينما اكتفى أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطنى بالمشى حول الملعب صمن برنامج التأهيل بعد إصابته بكدمة فى الكاحل أمام أوغندا، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

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يذكر أن منتخب مصر حقق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بشباك نظيفة، حيث تصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدفا وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.