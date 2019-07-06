شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبطل كأس قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الزمالك للخسارة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى قبرص والذى انطلق يوم الإثنين الماضى، نستعرض الملخص والأهداف.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، بهاء مجدى ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وحازم إمام فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد زيزو ويوسف أوباما فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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تقدم للزمالك أحمد مدبولى فى الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل الفريق القبرصى في الدقيقة التاسعة بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وجاء الشوط الأول فى معظمه بسيطرة للزمالك وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة محققة بعد هدف مدبولي الأول منهما اثنتان من محمد ابراهيم وأخرى من حازم إمام.

ودفع خالد جلال المدير الفنى للزمالك بالتونسي حمدي النقاز بدلا من أحمد مدبولى في الشوط الثاني للمباراة كما دفع جلال بمحمد عنتر بدلا من أحمد سيد زيزو ويوسف أحمد حسن بدلا من عمر السعيد وإبراهيم حسن بدلا من حازم إمام كما شارك أيمن حفني في الدقيقة الـ 24 بدلا من محمد إبراهيم ودفع المدير الفني للزمالك أيضا باللاعب محمود الشحات بدلا من محمود عبدالعزيز وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل ليماسول 3 أهداف في الدقائق 12 و40 وهدفا فى الوقت بدل الضائع.

ويتبقى للزمالك خوض 3 وديات أخرى بعد ودية اليوم حيث يستعد الفريق الأبيض من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.