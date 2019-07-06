شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على " كوليبالي" الأفضل في مباراة السنغال وأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا، كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولى الأيطالى و منتخب السنغال الافضل في المباراة التي جمعتهما اليوم في دور الـ16 للبطولة باستاد القاهرة.

وقدم مدافع نابولي الايطالي اداءا مميزا في لقاء اليوم وساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة واستحق جائزة رجل المباراة رغم حصوله على بطاقة صفراء.

يلتقي منتخب بنين مع نظيره منتخب السنغال في السادسة مساء يوم الاربعاء على استاد 30 يونيو في ربع نهائي بطولة امم افريقيا مصر 2019، وكان منتخب بنين تأهل على حساب منتخب المغرب في دور ال16 بعد الفوز بركلات الترجيح 4/1، فيما تأهلت السنغال على حساب اوغندا بهدف نظيف احرزه ساديو ماني .

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ونرصد الخليج 365 أبرز 4 معلومات عن كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولى الأيطالى و منتخب السنغال

الميلاد: 20 يونيو 1991 (العمر 28 سنة) ولد : مدينة سينت دي ( فرنسا ) الجنسية: الفرنسية و السنغالية يلعب: فريق نابولى الأيطالى الأندية التى لعب لها : سانت دى ( فرنسا ) ، ميتز ( فرنسا ) الجوائز: جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل 11 لاعب أفريقي