شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختتم لاعبى منتخب مصر أستعدادتهم للقاء جنوب أفريقيا في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية والمقرر لها التاسعة من مساء الغد والتى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى .

وأدى الفريق تدريبه الأخير بعد انضمام محمد صلاح إلى التدريب الجماعي إثر تماثله للشفاء من نزلة البرد التي ألمت به أمس ومنعته من التدريب ، إضافة إلى مروان محسن الذي عاد إلى التدريبات الجماعية اعتبارا من أمس، فيما أدى أحمد حسن "كوكا" تدريبات فردية حول الملعب، بينما لم يتمكن محمود حمدي "الونش" من استكمال المران نظرا لإصابته بالتواء في الكاحل، حيث سيتحدد مدى إصابته صباح غد على ضوء الأشعة التي ستجرى له.

يذكر أن منتخب مصر حقق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بشباك نظيفة، حيث تصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

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تدريب الاهلى (2)



تدريب الاهلى (3)



تدريب الاهلى (4)