شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رفضت ضم "صبحى"..ازاى أدفع له 18 مليون فى السنة وحامد بياخد 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى "مات" من أجل الانضمام للنادى الأبيض -وفقا لقوله-، متابعاً إن رمضان صبحى لاعب محترم وسعى للانضمام إلى الأبيض وتحدث معه كثيرا إلا إنه رفض انضمامه للقلعة البيضاء.

ودلل مرتضى منصور فى فيديو بثه عبر موقع الزمالك الرسمى بشأن حديثه حول مفاوضات رمضان صبحى صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزى المعار للأهلى مع النادى الأبيض قائلا:"الاعارة الموسم الماضى للأهلى بمليون إسترليني وذلك فى ستة أشهر، الأهلى قالك مقدرش أدفع غير 500 ألف إسترلينى والنادي الإنجليزى صمم على المبلغ، لما اتعرض عليا قولت مقدرش أدفع فى إعارة مليون إسترليني والولد كان عاوز18 مليون جنيه دا طارق حامد بياخد 7 مليون جنيه".

كما تابع رئيس الزمالك بأن من قال إن النادى الأبيض سيبرم صفقة قرن فى الصيف هو خالد الغندور نجم الفريق السابق وليس هو، مؤكدا إنه سيضم لاعبين جيدين ومميزين فى فترة الانتقالات الصيفية، قائلا:"عمر ما رمضان صبحي يبقى صفقة القرن واللى طلع كلمة صفقة القرن الجديدة خالد مش أنا، عبد الله السعيد 36 سنة وبيلعب بثمن قوته في المنتخب ورمضان اللى عنده 21 مش في المنتخب ولما حبيت أخد لاعب من الأهلى خدت قلب الأهلى وهو عبد الله ولو كنت عاوز أخد الكلية والفشة كنت خدت رمضان ومبحبش الفشة بحب القلب كفايا بتقعوا مع واحد مبيعرفش يهزر".