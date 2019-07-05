الامارات | أزمة جديدة للمنتخب المصري.. إصابة لاعب ووضع قدمه في “جبيرة”

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة للمنتخب المصري.. إصابة لاعب ووضع قدمه في “جبيرة” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت الأزمات في صفوف المنتخب المصري والإصابات والتي كانت قد لحقت من قبل بحارس المرمى محمود جنش، ثم المهاجم أحمد حسن كوكا، وغياب الأول حتى نهاية البطولة بينما سيغيب الثاني عن مباراة الغد أمام جنوب إفريقيا، وكانت هذه المرة من نصيب اللاعب محمود حمدي “الونش” مدافع الزمالك والذي تعرض أيضاً لإلتواء في الكاحل بالتدريب الأخير قبل مباراة جنوب إفريقيا، وتعرض الونش لإصابة بالتواء في الكاحل في التدريبات، مما جعله يغادر مران المنتخب، ووضع محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك ومنتخب مصر قدمه في جبيرة، ومن المنتظر أن يخضع الونش لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة غيابه عن المنتخب.

وحرص خافيير أغيري مدرب المنتخب المصري على إيقاف مران المنتخب اليوم الجمعة للاطمئنان على إصابة الونش، وغادر الونش مران المنتخب رفقة محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، ليخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، ولم يشارك الونش في مواجهات منتخب مصر في أمم إفريقيا حتى الآن.