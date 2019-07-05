شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تتخطى أوغندا بهدف «ماني».. وتضرب موعدًا مع بنين في ربع نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب السنغالي إلى دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، بفوزه على نظيره الأوغندي 1/ صفر، في دور الستة عشر «ثمن النهائي» للمسابقة.

وسجل ساديو ماني هدف السنغال الوحيد في الدقيقة 15، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وسيواجه المنتخب السنغالي في دور الثمانية، نظيره البنيني الذي فاز بدوره على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4 /1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.

وصعد المنتخب السنغالي إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، خلف المنتخب الجزائري صاحب الصدارة برصيد تسع نقاط، فيما صعد المنتخب الأوغندي بعد أن احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط خلف منتخب مصر المتصدر برصيد تسع نقاط.

بدأت المباراة بمحاولات سنغالية لتسجيل هدف التقدم المبكر، فيما دخل المنتخب الأوغندي المباراة ولديه رغبة كبيرة في تحقيق مفاجأة أخرى في البطولة بعد خروج المغرب أمام بنين قبل بداية هذا اللقاء.

وتوقفت المباراة في مناسبتين بعد بدايتها، جاءت الأولى في الدقيقة الخامسة بعد تدخل قوي من الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو على اسماعيلا سار، كما توقفت في الدقيقة الثامنة ليتلقى شيخو كوياتي العلاج بعد تدخل قوي من ايمانويل أوكوي.

وبعد مرور عشر دقائق فقط على بداية المباراة، كان الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه ثلاثة لاعبين، حيث تلقى الحارس الأوغندي أونيانجو وزميله أوكوي بطاقتين صفراويتين، فيما تلقى بابا نداي لاعب المنتخب السنغالي بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 15 جاء أول أهداف المباراة للمنتخب السنغالي عن طريق نجمه ساديو ماني، بعد تمريرة من مباين يانج ليضع ماني الكرة على يسار أونيانجو معلنًا عن تقدم منتخب بلاده.

وبعد مرور ربع ساعة فقط، جاء أول تغيير للمنتخب الأوغندي اضطرارية، بعد إصابة لاعبه حسن واساما، ليدخل بدلًا منه تيموثي أواني.

وواصل المنتخب السنغالي الهجوم على منافسه عن طريق ماني ونيانج إلى جانب اسماعيلا سار، فيما اكتفى المنتخب الأوغندي بالتراجع إلى المناطق الخلفية لتفادي دخول هدف آخر في شباكه.

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واستعاد المنتخب الأوغندي الثقة بعد وقت طويل من السيطرة السنغالية، فشن العديد من الهجمات على مرمى جوميز، لكن سوء الحظ كان وراء ضياع الهجمات.

وفي الدقيقة 22 سدد أوكوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ألفريد جوميز حارس مرمى المنتخب السنغالي تصدى للكرة ببراعة ليبعد الخطر عن مرمى فريقه.

وحاول المنتخب الأوغندي مجددًا في الدقيقة 27 بعد ضربة رأس من أوكوا لكن الكرة جاءت إلى خارج الملعب.

وبمرور الوقت أظهر المنتخب الأوغندي خطورة كبيرة عن طريق فاروق ميا الذي توغل داخل منطقة جزاء السنغال، لكن المدافع كاليدو كوليبالي ظهر في الوقت المناسب ليبطل خطورته.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة النهاية بتقدم المنتخب السنغالي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد المنتخب الأوغندي إلى السيطرة على المباراة مجددًا، حيث سيطر على الدقائق الأولى من بدايته.

وفي الدقيقة 58 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب السنغالي بعد عرقلة من الحارس أونيانجو، لكن ماني فشل في ترجمتها إلى هدف بعد أن تصدى لها الحارس الأوغندي.

وحاول المنتخب السنغالي تعويض ركلة الجزاء الضائعة، بشن العديد من الهجمات على مرمى أونيانجو، الذي تألق في ابعاد الكرات الخطيرة عن مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 71 سدد مايكل أزيرا كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاءت بعيدة عن مرمى جوميز الذي اكتفى بمتابعتها وهي تخرج.

وجاءت محاولات المنتخب السنغالي بدون أي خطورة تذكر على مرمى أونيانجو، حيث أصيب لاعبي «أسود التيرانجا» بالإرهاق نتيجة المجهود الكبير الذي بذلوه في بداية المباراة، فيما بدا المنتخب الأوغندي أكثر جرأة في المحاولات.

وأضاع البديل آلان كاتريجا فرصة تسجيل هدف التعادل للمنتخب الأوغندي، بعد أن نفذ ضربة حرة مباشرة نحو مرمى جوميز، لكن الأخير تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 79.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تأهل السنغال إلى دور الثمانية بعد فوزها على أوغندا 1 / صفر.