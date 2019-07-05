شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يؤدي تدريبه بمؤازرة وزيري الدفاع والرياضة.. وإصابة «الونش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على مؤازرة المنتخب الوطني في تدريبه الأخير الليلة استعدادا للقاء جنوب أفريقيا غدا في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

جاء ذلك بصحبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني.

وأدى الفريق تدريبه الأخير بعد انضمام محمد صلاح إلى التدريب الجماعي إثر تماثله للشفاء من نزلة البرد التي ألمت به أمس ومنعته من التدريب، إضافة إلى مروان محسن الذي عاد إلى التدريبات الجماعية اعتبارا من أمس، فيما أدى أحمد حسن «كوكا» تدريبات فردية حول الملعب، بينما لم يتمكن محمود حمدي «الونش» من استكمال المران نظرا لإصابته بالتواء في الكاحل، حيث سيتحدد مدى إصابته صباح غد على ضوء الأشعة التي ستجرى له.