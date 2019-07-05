يومك يا مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون المنتخب الوطنى على موعد مع مواجهة مرتقبة فى التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى تشهد خروج المغلوب ما يمنحها قوة وإثارة. يتطلع الفراعنة لتقديم عرض قوى لمصالحة جماهيره الغاضبة من اهتزاز المستوى خلال مشواره بالدور الأول، بالرغم من فوزه على زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا ليحقق الفراعنة رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة القارية، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل. ركز الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها، بجانب تدريبهم على بعض الجمل الفنية خصوصا فيما يتعلق ببناء الهجمة من الخلف إلى الأمام بعدد قليل من التمريرات، بجانب تدريب المدافعين على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والضربات الثابتة والتى كانت أبرز عيوب المنتخب خلال الفترة الماضية، كما شهدت التدريبات التركيز على ركلات الترجيح تحسبا لاحتكام المنتخبين لها، فضلا عن علاج مشكلة التجانس بين لاعبى وسط الملعب والمهاجمين. وسادت حالة من الارتياح بعد تعافى الثنائى محمد صلاح ومروان محسن بعد شفاء الأول من نزلة البرد التى حرمته من المشاركة فى التدريبات أمس الأول، بينما عانى الثانى من الإجهاد وخضع لبرنامج تأهيلى لمدة يوم، وبعدها شارك فى التدريبات الجماعية وأصبح جاهزا للمشاركة فى المباراة دون خوف. وينتظر أن يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه أحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف وأحمد المحمدى ومحمد الننى وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومروان محسن. على الجانب الآخر، يدخل منتخب جنوب إفريقيا المباراة، رافعا شعار التحدى والندية لأصحاب الأرض والجمهور، سعيا لتحقيق مفاجأة بالإطاحة به من البطولة والتأهل لدور الثمانية. ويخوض منتخب الأولاد اللقاء بعد أن حقق الفوز فى لقاء وحيد فى المباريات الثلاث التى خاضها بالدور الأول، حيث فاز على ناميبيا بهدف نظيف وخسر بنفس النتيجة أمام المغرب وكوت ديفوار. ويقدم منتخب جنوب إفريقيا الشهير بـ «بافانا بافانا» أداء يتسم بالتحفظ الشديد والميل للناحية الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكنه يفتقد السرعة فى تنفيذ هذه الهجمات. ويعتمد منتخب «الأولاد» على عنصر الشباب، فى مبارياته ولا يوجد لديه ما يخسره فى ظل الانتقادات التى طالت الفريق فى الفترة الماضية.

وينتظر أن يخوض الأولاد المباراة بتشكيل مكون من دارين كيت فى حراسة المرمى وسيفيسو هلانتى وبوهلى مخوانازى وثولانى هلاتشوايا وثامسانكا مكيزى وكاموهيلو موكوتجو وبونجانى زونجو وهلومفو كيكانا وثولانى سيريرو وليبو موثيبا وبيرسى تاو.