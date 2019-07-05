الاجتماع الفني للمباراة: المنتخب بألوان علم مصر.. وجنوب أفريقيا بالأصفر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره جنوب أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء غدا باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر «ثمن النهائي» لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، عن ارتداء المنتخب الوطني لزيه الأساسي بألوان العلم المصري. حيث سيرتدي لاعبو المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء فيما يرتدي حارس مصر الطاقم الأسود. وسيرتدي منتخب الأولاد القميص الأصفر والشورت الأخضر والجوارب الصفراء فيما يرتدي الحارس الطاقم الرمادي.

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