شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رفضت ضم رمضان صبحي.. «كان هيموت وييجي الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن رمضان صبحي، لاعب الأهلي، كان يرغب في الانضمام للفريق الأبيض، وتحدث مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة، لكنه رفض.

وقال «منصور»، في فيديو نشره على الموقع الرسمي للنادي الأبيض: «رمضان كان هايموت علشان ييجي الزمالك السنة دي».

وأضاف: «الإعارة كانت السنة اللي فاتت بمليون إسترليني 6 أشهر، والسنة دي الأهلي قال مانقدرش ندفع إلا 500 ألف أسترليني، وهيدرسفيلد صمم على المبلغ اللي عاوزه ووافق على الإعارة».

Advertisements

وتابع: «لما اتعرض عليا قولت مقدرش ادفع في إعارة مليون إسترليني.. رمضان مؤدب ومحترم وبيحبني، وسعى علشان يجي الزمالك وأنا اللي رفضت».

وأكد: «رمضان قعد مع أمير مرتضى، وأمير قالي وأنا قولت له لا، طارق حامد بياخد 7 ملايين».

وأعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

جاء ذلك بعدما كلف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه.

وغادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.